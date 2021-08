A entrega das declarações com informações corretas e precisas gera receita para o município. Dinheiro é revertido à população através de investimentos em serviços - Arquivo

Publicado 05/08/2021 09:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Fazenda, por meio da Superintendência de Receitas Transferidas, encerrou na semana passada a correção da Declaração Anual do Índice de Participação dos Municípios (Declan-IPM). A retificação dos dados incorretos apresentados pelos contribuintes na última declaração resultou no aumento de 537% da recuperação de valores adicionados, contribuindo efetivamente para o aumento da arrecadação do município. Através desse documento, o Governo do Estado do Rio coleta informações econômicas das empresas que atuam em São Gonçalo e calcula o valor de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) a ser repassado.



A entrega das declarações com informações corretas e precisas gera receita para o município. A força-tarefa, comandada pelo auditor da Receita Municipal, Rodrigo Antonio, impugnou 79 declarações de contribuintes que apresentaram informações incorretas na declaração. Com isso, foi retificado o total de R$ 191.271.503,20, quase R$ 156 milhões a mais do que no ano passado.

O dinheiro é revertido à população através de investimentos na saúde, educação, urbanismo, melhoria da qualidade do serviço público, entre outros. A Declan-IPM deve ser entregue por empresários do comércio, indústria e prestadores de serviço para que fiquem em dia com suas obrigações fiscais, além de beneficiar a arrecadação da cidade através do Índice de Participação dos Municípios (IPM) do Estado do Rio.



A Declan é uma declaração de entrega obrigatória pelos comerciantes municipais à Secretaria de Estado de Fazenda, que aponta, em termos monetários, quanto de seu faturamento representou movimentações econômicas no nosso munícipio.

“No início da gestão, identificamos a necessidade de buscar essas Declans; montamos uma força-tarefa para obter êxito no ICMS, e conseguimos um resultado muito bom para o município. Vamos seguir neste processo. Pretendemos, nos próximos anos, alcançar os 100% de repasse a que São Gonçalo tem direito”, disse o secretário municipal de Fazenda, Thiago Saraiva.



Ainda segundo a pasta, estima-se, de acordo com dados históricos, que tais valores representam cerca de R$ 4 milhões a mais de repasse de ICMS no próximo ano.