Órgão colegiado fiscaliza a merenda servida na rede municipalFoto: Lucas Alvarenga

Publicado 04/08/2021 18:00 | Atualizado 05/08/2021 00:54

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Educação deu posse nesta quarta-feira (4) ao novo Conselho Municipal de Alimentação Escolar para o quadriênio 2021-2025, no Portal Alberto Carungaba, sede do conselho. O evento, que foi um dos primeiros compromissos do novo secretário da pasta, Maurício Nascimento, também contou com a presença da subsecretária de Alimentação Escolar, Pamela Lemos; do presidente do órgão, Antônio Caetano, e da diretora do Colégio Municipal Presidente Castelo Branco, Gisele Ribas.



O Conselho de Alimentação Escolar é um órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento do município, e desenvolve um importante papel na alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino.



“A importância do conselho é justamente na conferência da qualidade da merenda que está sendo servida aos alunos do nosso município. O conselho não é apenas um órgão fiscalizador, mas um parceiro do município, com o qual fazemos reuniões e deliberações constantes, muitas vezes semanalmente, dependendo das demandas, para ajustar a melhor forma de fornecer a alimentação dos estudantes da rede”, disse o secretário Maurício Nascimento, que prometeu ainda a regularização da entrega do kit alimentação dos alunos.

O órgão é formado por sete conselheiros titulares e sete suplentes, composto por representantes de docentes, profissionais da educação, sociedade civil, pais de alunos e do Poder Executivo.



“A primeira coisa que estaremos ajustando é a questão do cardápio único nas escolas, obedecendo a normativa do Governo Federal, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Vamos implementar de maneira sólida esse cardápio único, atestando também a qualidade desses produtos, bem como a regularidade da refeição, garantindo uma alimentação integral para as crianças ”, concluiu.