Capa da obra, que tem versão digital e impressa - Reprodução

Capa da obra, que tem versão digital e impressaReprodução

Publicado 03/08/2021 23:15

SÃO GONÇALO - O drama Ella, da jornalista Roberta de Souza , está - desde o seu lançamento, no dia 26 de julho - entre os 10 mais vendidos em sua categoria na livraria Kindle, da Amazon. O romance da categoria hot é permeado por reflexões sobre preconceito, hipocrisia, misoginia, uso de drogas e o peso do sucesso que pode destruir reputações e vidas.“Estou encantada com o movimento que envolve o meu livro. Nunca imaginei que minha obra faria tanto sucesso e tão rápido! Agora é focar na pré-venda dos exemplares impressos, que estão com uma diagramação especialmente diferenciada. Na versão física separamos um capítulo extra especial para meus leitores. E a Editora Serpentine oferece kits e opções incríveis de compra”, destaca a autora.Também poetisa, Roberta apostou em seus sonhos e redefiniu seu estilo. Sem medo do novo, abraçou a literatura 18+ e transformou suas criações em tramas apaixonantes, com cenas sensuais e envolventes. Seguindo por essa vertente, este ano, a escritora participará ainda de algumas antologias com a mesma pegada - tal qual “Pessoas como eu têm desejos ardentes”, lançada em julho e organizada por Madame Prazer. Roberta participa da obra com um conto contemporâneo regado a amor e hip-hop. Os leitores podem adquirir essa antologia e o kit especial de pré-lançamento do livro Ella pelo site da Editora Serpentine Natural de Niterói, moradora de Maricá e ativista das letras no cenário cultural de São Gonçalo, Roberta de Souza também apresentará seus textos nas antologias Hot? Tô Dentro! Volume 2 e Povo do Livro de Maricá ainda em 2021. Ela já soma em seu currículo a participação e coautoria em nove antologias e três coletâneas. Publicou quatro livros solos e uma biografia. Foi homenageada com a Medalha Comemorativa dos 200 anos da Câmara Municipal de Niterói em 2019. Idealizadora do site Balzaqueando, a jornalista e escritora é membro da AILB (Academia Internacional de Literatura Brasileira), e dos coletivos de literatos maricaenses Hot? Tô Dentro! e Povo do Livro.