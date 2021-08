O tipo de exame realizado em cada indivíduo depende do tempo que está com os sintomas ou que teve contato com pessoas infectadas - Divulgação / Renan Otto

Publicado 02/08/2021 14:39 | Atualizado 02/08/2021 14:39

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil anunciou que irá reduzir os locais de teste rápido e ampliar o RT-PCR (ou swab) para detectar o coronavírus. Atualmente, o primeiro é realizado em oito pontos, enquanto o segundo acontece somente no Centro de Triagem, no bairro Zé Garoto.



“A nossa intenção é diminuir os testes rápidos, exatamente por conta da vacinação avançada. E ampliar o RT-PCR, que faz o diagnóstico se a doença está ativa e é nosso padrão ouro. Os PAMs podem retornar fazendo este tipo de exame futuramente”, explicou a Prefeitura, em nota divulgada. Os locais que deixaram de realizar os exames são: PAM Neves, PAM Alcântara, Polo Sanitário Augusto Sena, em Rio do Ouro e Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara.



Na cidade, já foram feitos 596.099 mil exames, sendo 504.726 testes rápidos de anticorpos, 4.500 testes rápidos de antígenos e outros 86.873 mil RT-PCR desde o início da pandemia. Deste total, foram confirmados 109.555 mil casos. O município, nos meses de pico da doença, realizava uma média de 3,5 mil exames por semana. Nas últimas semanas, o número caiu para menos de 2,5 mil por semana.



Os exames para detectar a doença podem ser feitos por aqueles que estão com sintomas ou com teve contato com quem está com a doença. O tipo realizado em cada indivíduo depende do tempo que está com os sintomas ou que teve contato com pessoas infectadas. Para quem está com sintomas há mais de sete dias, o indicado é o teste rápido; do contrário, a indicação é a realização do teste RT-PCR ou swab.



Locais dos exames:

Rápido imunológico e sorologia – realizados através do sangue

Rápido de antígeno e RT-PCR (swab) – realizado através de fluidos nasais ou orais



- Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, diariamente, das 8h às 18h;



- PAM Coelho; Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho; Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina e Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa, de segunda a sexta, das 9h às 16h;



- Clínica da Criança (0 a 12 anos), de segunda a sexta, das 9h às 17h;



- Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo: de segunda a sexta, das 8h às 20h; e sábado, das 8h às 13h;



- Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, Lagoinha, diariamente, 24h;