Município conta ainda com dois pontos de acolhimentos fixos: o Albergue da Misericórdia e o Centro de Acolhimento Social Gonçalense, ambos no bairro Vista AlegreDivulgação / Renan Otto

Publicado 30/07/2021 14:58 | Atualizado 30/07/2021 15:00

SÃO GONÇALO - Devido à intensa frente fria que chegou no município na tarde da última quarta-feira (28), a Prefeitura através da Assistência Social, ampliou o acolhimento das pessoas em situação de rua. Na noite de ontem (29/07), o município passou a contar com dois pontos de acolhimentos provisórios, frutos de uma parceria com a sociedade civil que, de forma voluntária, disponibilizou os espaços. Inicialmente, a ideia é que as pessoas fiquem abrigadas até a manhã de domingo (1º/08). Os locais são a Assembleia de Deus Central (Rua Alfredo Backer nº 416) e Nova Unção (Rua Alfredo Backer nº 536).



Veículos da Assistência Social irão percorrer os locais críticos da cidade para realizar a busca de pessoas em situação de rua, que aceitem a oferta de teto provisório neste fim de semana cuja previsão é de dias extremamente frios. Durante o acolhimento, serão oferecidos café da manhã, almoço e jantar, além de uma área para dormir com cobertores.

Caso a frente fria se prolongue, a Assistência Social seguirá com a ação. São Gonçalo conta ainda com dois pontos de acolhimentos fixos: o Albergue da Misericórdia e o Centro de Acolhimento Social Gonçalense, ambos no bairro Vista Alegre. O primeiro ainda tem vagas disponíveis.



“O objetivo da Assistência Social é levar dignidade para essas pessoas mais vulneráveis, dando suporte para que elas tenham acesso aos serviços de acolhimento e atendimento da Prefeitura”, disse o subsecretário de Proteção Social Especial, Allan Rodrigues.