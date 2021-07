O público poderá se deliciar com clássicos como caldo verde, milho cozido, espetinhos, caldinho de feijão, carne de sol, pavê de paçoca, entre outros - Divulgação

Publicado 30/07/2021 09:00

SÃO GONÇALO - Desta sexta até domingo (30 de julho a 1º de agosto), o São Gonçalo Shopping entra em clima de "arraiá" com a Feira Julina, evento gastronômico com comidas típicas das festas de São João. O público poderá se deliciar com clássicos como caldo verde, milho cozido, espetinhos, caldinho de feijão, carne de sol, pavê de paçoca, entre outros. Além disso, para animar ainda mais as férias da criançada, no domingo, a partir das 16h, haverá recreação infantil gratuita na Praça de Alimentação, com brincadeiras como pescaria, derruba lata, argola, boca do palhaço e quadrilha improvisada.

Além de aproveitar as barracas da Feira Julina, os pequenos podem curtir os espaços de recreação do empreendimento e completar o "passaporte da diversão", que, para ser carimbado, o cliente vai até a recepção do shopping, no 3º piso, entre segunda e sexta, das 10h às 17h, com notas fiscais que comprovem compra ou ingresso em cada um dos seis estabelecimentos participantes – Rally Kids, Circo Topetão, Mix Parque, Cinépolis, Feira do Livro e Bella Doces. Quem completar seis carimbadas até 30 de agosto receberá um brinde, a ser retirado na administração do shopping.

