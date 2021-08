Campanha anual faz parte do calendário do Governo do Estado, pela Lei 8700/2020, e nasceu de uma iniciativa da Associação Davida Samaritanos - Divulgação / Lucas Alvarenga

Campanha anual faz parte do calendário do Governo do Estado, pela Lei 8700/2020, e nasceu de uma iniciativa da Associação Davida SamaritanosDivulgação / Lucas Alvarenga

Publicado 02/08/2021 10:00

SÃO GONÇALO - Um mês inteiro destinado à conscientização sobre a luta contra a leucemia e sobre a importância da doação de medula óssea e cordão umbilical por meio da doação de sangue. A campanha nacional Agosto Laranja chega pela primeira vez à cidade por meio da parceria da Coordenadoria de Políticas Públicas de Combate ao Câncer (da Secretaria Municipal de Saúde) com a Clínica de Oncologia de São Gonçalo (Oncosg) e a ONG Davida Samaritanos. “Essa é a primeira campanha voltada para essa importante causa na nossa cidade e é a esperança de muitas pessoas que aguardam por um doador compatível”, destaca Patrícia Silva, coordenadora de Políticas Públicas Contra o Câncer.No dia 25 de agosto, será realizado o ‘Dia D’ de coleta de sangue, no Centro Oncológico de São Gonçalo (Oncosg), levando em conta a necessidade de bolsas de sangue que pacientes com câncer, especialmente leucemia, precisam. Também serão feitos esclarecimentos à população sobre o processo de doação de medula óssea. “O objetivo é que a população se conscientize quanto à importância da doação de sangue. Os pacientes que fazem tratamento de leucemia realizam diversas transfusões de sangue. Com o período de pandemia, os estoques de sangue foram muito prejudicados, por isso é importante a adesão em massa da população”, diz o cirurgião oncológico Edmar Lopes, diretor médico da Oncosg.Salvar vidas pode ser simples, como destaca Cristina Ana Morgan Figueroa, presidente e fundadora da ONG Davida. “Precisamos fazer apenas uma pergunta para as pessoas: Você quer salvar uma vida? A resposta da maioria das pessoas vai ser positiva. Por isso, dedicamos um mês de trabalho para mostrar à população como é importante, e ao mesmo tempo simples, ser um doador de medula óssea”, afirma.O Agosto Laranja faz parte do calendário do Governo do Estado, pela Lei 8700/2020, e nasceu de uma iniciativa da Associação Davida Samaritanos para homenagear os jovens David Figueroa e Lorena Jevaux, que faleceram vitimados pela leucemia. A luta desses jovens permanece viva através de seus pais, que hoje ajudam outras famílias que enfrentam a doença e também atuam em frentes sociais, dando assistência a mães grávidas, pessoas com limitações de trabalho por doença e problemas com filhos que tenham alguma deficiência. São dez anos de trabalho conjunto, realizado com o propósito de ajudar ao próximo.O mês foi escolhido por causa da data de aniversário de Lorena, nascida no mês de agosto; já o laranja foi escolhido porque é a cor do logotipo da marca do Registro Nacional de Voluntários Doadores de Medula Óssea (Redome), o cadastro nacional de doadores e terceira maior base de dados do mundo, com mais de cinco milhões de doadores de medula cadastrados, atrás apenas da Alemanha e dos EUA, mas precisa de constante ampliação, tendo em vista a necessidade de compatibilidade entre medulas e receptores. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) abastece os dados do Redome. Internacionalmente, se reconhece o laço laranja como a cor da leucemia, uma das doenças que mais demandam transplante de medula óssea.“O Davida nasceu da dor da perda e, a partir da dor, nasceu o amor pelo próximo. Quando lembrei da luta do meu filho, que mesmo diante de um tratamento difícil não tirava o sorriso do rosto, decidi que não queria ver nenhuma outra mãe passar pelo que eu passei”, conta Cristina Figueroa, presidente do Davida. Cristina lamenta a pouca divulgação sobre a doação de medula óssea, que ainda sofre com a desinformação. "O transplante de medula óssea é um procedimento seguro, realizado em ambiente cirúrgico, feito sob anestesia geral, e requer internação de, no mínimo, 24 horas", garante. (Veja mais informações clicando AQUI