Ação acontecerá nesta semana nos 28 bairros com maior incidência da doença - Divulgação

Publicado 02/08/2021 09:00

SÃO GONÇALO - Os índices que medem a contaminação do coronavírus caiu mais uma vez e a cidade volta à fase amarelo 1, com baixo risco de transmissão. Tida pelo governo municipal como um dos principais motivos pela redução dos casos de Covid-19, a sanitização pelas ruas e órgãos públicos gonçalenses continua na programação diária local, ao lado da vacinação e das testagens em massa. A ação acontecerá nesta semana nos 28 bairros com maior incidência da doença, sempre nos dias úteis, podendo sofrer alterações diante da instabilidade do tempo.

Os bairros são sanitizados pelas equipes da Vigilância em Saúde Ambiental em motofogs, que liberam o quaternário de amônio de 5ª geração diluído em glicerina, a mesma tecnologia usada na China. O órgão também realiza o trabalho de pulverização de inseticida para eliminar o mosquito Aedes aegypti – transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya. Para esse trabalho, também são usadas as motofogs, que são monitoradas por GPS e acompanhadas em tempo real pela Secretaria Municipal de Saúde.

