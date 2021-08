Remessa da Pfizer chegando no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas - Reprodução: VCP

Publicado 01/08/2021 12:04

A Pfizer entrega, neste domingo, 1, um total de 2,1 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). Com essas novas remessas, a farmacêutica cumpre o cronograma de entregar 13 milhões de imunizantes até o início de agosto.

Os lotes foram divididos em dois aviões, com 1.053.000 doses cada. O primeiro voo desembarcou no terminal em Campinas às 7h30, enquanto que o segundo está previsto para aterrizar às 16h15. As remessas eram as últimas que faltavam para encerrar a meta até neste domingo.

A empresa já entregou 29,1 milhões das 200 milhões de doses da vacina Pfizer/Biontech previstas. A Pfizer afirmou que até o final deste ano vai cumprir o cronograma de entrega.



Além da chegada de 13 milhões de doses até este domingo, 1, a operação será intensificada até setembro, com previsão de entrega de quase 70 milhões de doses.