De acordo com Bolsonaro, "algumas pessoas" do Planalto Central "querem a volta daqueles que saquearam o país há pouco tempo"AFP

Publicado 01/08/2021 10:48 | Atualizado 01/08/2021 16:14

A corte do STF (Supremo Tribunal Federal) volta de recesso nesta semana com julgamentos que podem intensificar ainda mais a tensão com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O tribunal definirá como será feito o depoimento do chefe de Estado no inquérito sobre a suposta interferência dele no comando da Polícia Federal.



Além disso, segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o Supremo deverá decidir também neste semestre sobre o pedido de congressistas para que o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, seja investigado por ameaça às eleições de 2022.



A investigação por suposta prevaricação de Bolsonaro é outro tema que terá desdobramentos no segundo semestre.



Na sessão de abertura, que acontece na segunda-feira, 2, o presidente do STF, Luiz Fux, fará um discurso em resposta aos ataques de Bolsonaro à corte e ao sistema eleitoral.