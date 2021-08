Há ainda 31 óbitos em investigação quanto às causas - Reprodução

Publicado 02/08/2021 13:59

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 19 novos óbitos em decorrência do novo coronavírus no final de semana, chegando a 3.016 no total. As mortes ocorreram entre os dias 5 de dezembro de 2020 e 27 de julho de 2021, mas foram computadas somente agora, após o término do processo investigatório da Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes.

Desde o início da pandemia na cidade, em fevereiro do ano passado, São Gonçalo soma 109.818 casos confirmados, sendo 104.303 curados. Existem no momento 42 doentes de Covid-19 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 2.457 infectados se recuperam em quarentena domiciliar. Há ainda 31 óbitos em investigação quanto às causas.

Óbitos confirmados no sábado (31/07) e domingo (1/08):

Masculino, 69 anos, Jardim Catarina

Feminino, 87 anos, Santa Luzia

Feminino, 64 anos, Covanca

Feminino, 66 anos, Porto do Rosa

Masculino, 70 anos, Colubandê

Feminino, 78 anos, Neves

Feminino, 96 anos, Mutondo

Feminino, 54 anos, Colubandê

Feminino, 61 anos, Barro Vermelho

Feminino, 61 anos, Luiz Caçador

Feminino, 58 anos, Sacramento

Feminino, 71 anos, Estrela do Norte

Masculino, 51 anos, Mutuapira

Masculino, 59 anos, Luiz Caçador

Masculino, 65 anos, Pacheco

Masculino, 58 anos, Coelho

Masculino, 79 anos, Alcântara

Masculino, 64 anos, Tribobó

Feminino, 46 anos, Colubandê