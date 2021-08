Secretária é alvo de críticas quanto à gestão dos benefícios concedidos aos alunos e de denúncia de ganho duplo de vencimentos - Arquivo

Publicado 03/08/2021 06:00

SÃO GONÇALO - Após reunião com sua equipe no gabinete, na noite de ontem (segunda, 02) o prefeito Capitão Nelson decidiu pela dispensa da Prof.ª Lícia Damasceno do comando da Secretaria Municipal de Educação. A notícia, confirmada extraoficialmente por fontes diretamente ligadas ao chefe do Executivo gonçalense, foi divulgada em primeira mão pelo vereador Professor Josemar, do PSOL, partido de oposição ao governo, em sua página no Facebook

"Sua queda está diretamente ligada à má gestão e à opção por não defender a nossa categoria de profissionais de educação. Foi protagonista de tristes episódios, que só a desgastaram à frente da pasta. A sequência de erros começou com a infelicidade de dizer que nós profissionais nos escondíamos por trás de concurso. Depois vimos os kits-alimentação não chegarem às crianças de forma satisfatória. (...) O TAC [Termo de Ajustamento de Conduta] não é cumprido e a mesma se silenciou. Os profissionais de educação foram obrigados a trabalhar com comorbidades, um absurdo que levou colegas nossos à exposição da Covid-19. A convocação dos concursados de 2016, fato já determinado pela justiça, não foi encaminhada pela secretária. (...) Lícia Damasceno não entendeu que, antes de qualquer coisa, ela é uma professora", dispara o vereador no post.

Uma manifestação estava marcada para esta terça-feira (03) às 13h, por um grupo de pais de alunos da rede municipal de ensino, com o apoio da Unibairros, em frente à Prefeitura, com o objetivo de cobrar explicações sobre a verba destinada à alimentação escolar. O grupo pretende reivindicar a volta do cartão-alimentação, ou a entrega de cestas básicas, até o fim da pandemia. Para a Unibairros, "não tem cabimento a Prefeitura cortar a cesta básica e o cartão-alimentação, e encaminhar os alunos para fazerem refeições na escola, tendo em vista que a pandemia não acabou e as crianças não estão vacinadas".



Sobre as acusações, a Secretaria de Educação de São Gonçalo informa que, desde julho, todos os alunos da rede municipal podem realizar suas refeições nos colégios, mesmo que estejam estudando em sistema remoto. O horário é pré-estabelecido pela Diretoria de cada unidade escolar, de forma a respeitar os protocolos sanitários. A Secretaria reitera que os kits-alimentação em atraso serão entregues assim que o processo de compra for concluído. Os pais que aderiram ao manifesto dizem que não vão mandar os filhos para a escola só para se alimentarem.

O mesmo grupo de ativistas também denunciara, há duas semanas, que a secretária Lícia Damasceno, que é funcionária de carreira, não teria sido licenciada do cargo e estaria recebendo os dois salários da Prefeitura. A Assessoria de Imprensa do prefeito respondeu ao O DIA que os trâmites burocráticos para a suspensão de uma das matrículas estaria em curso na Secretaria de Administração. O documento, assinado pela secretária Lícia, ainda aguardava a conclusão do processo.