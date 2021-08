Funcionários do setor de pediatria do Alberto Torres iniciaram uma campanha para arrecadar roupas e material de higiene pessoal para a criança - Divulgação / Alex Alves

Funcionários do setor de pediatria do Alberto Torres iniciaram uma campanha para arrecadar roupas e material de higiene pessoal para a criançaDivulgação / Alex Alves

Publicado 03/08/2021 08:00

SÃO GONÇALO - Um bebê de seis meses - dois deles internados no setor de pediatria do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - será encaminhado para um abrigo para menores no Rio de Janeiro, após a mãe perder a guarda. Prematuro e com deficiência imunológica, fazendo infecção respiratória, o pequeno Miguel é o xodó de médicos, enfermeiros, equipe de apoio e pessoal administrativo da unidade.

Nesta segunda-feira (2), funcionários do setor de pediatria do Alberto Torres iniciaram uma campanha para arrecadar roupas e material de higiene pessoal para a criança. As doações devem ser feitas no próprio hospital, localizado na Rua Osório Costa s/nº, no bairro Colubandê.

"Ele não tem nada. Então qualquer doação é bem-vinda. Conseguimos junto aos funcionários e pais de filhos internados na unidade a doação de algumas roupas. Mas não são suficientes. Queremos que ele saia do hospital abastecido de roupas e material de higiene pessoal, como creme, lenços umedecidos, sabonete e shampoo", exclamam os profissionais do Heat.