Panorama da pandemia na cidade

Publicado 04/08/2021 20:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 19 óbitos em decorrência do novo coronavírus nesta quarta-feira (4), chegando a 3.074 no total. As mortes ocorreram entre os dias 1º de maio de 2020 e 24 de julho de 2021.

Até o momento, São Gonçalo contabiliza 110.200 casos confirmados, sendo 105.710 curados. Há hoje 44 doentes de Covid-19 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto 1.372 infectados se recuperam em quarentena domiciliar. Existem ainda 64 óbitos cuja causa está sendo investigada.

Os óbitos lançados no boletim são de datas retroativas devido ao processo de investigação feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, registrados somente após os resultados dos testes realizados pelos pacientes.

Óbitos desta quarta (4):

Feminino, 59 anos, Sacramento

Feminino, 54 anos, Jardim Catarina

Feminino, 72 anos, Porto da Pedra

Feminino, 61 anos, Jardim Catarina

Feminino, 70 anos, Colubandê

Feminino, 74 anos, Boaçu

Feminino, 71 anos, Galo Branco

Masculino,78 anos, Marambaia

Feminino, 41 anos, Jardim Catarina

Masculino, 85 anos, Laranjal

Feminino, 26 anos, Maria Paula

Feminino, 69 anos, Alcântara

Feminino, 90 anos, Itaúna

Masculino, 66 anos, Galo Branco

Feminino, 46 anos, Coelho

Feminino, 53 anos, Colubandê

Feminino, 65 anos, Trindade

Feminino, 77 anos, Itaúna

Masculino, 61 anos, Nova Cidade