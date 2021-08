Centro comercial fica na Av. São Gonçalo nº 100 – Boa Vista (Rodovia Niterói-Manilha, km 8,5) - Divulgação

Publicado 03/08/2021 23:44

SÃO GONÇALO - Para comemorar o Dia dos Pais e aproveitar o clima das competições esportivas em Tóquio, o São Gonçalo Shopping vai realizar um torneio de Tênis de Mesa, famoso esporte olímpico popularmente chamado de ping-pong. O evento acontece no sábado, 7 de agosto, das 15h às 21h, no segundo piso, em um espaço exclusivo ao lado da Casa do Celular.

Os três melhores competidores vão ganhar vale-compras para usar nas lojas do mesmo shopping. O primeiro lugar receberá vale-compras de R$ 1.000, enquanto o segundo e o terceiro colocados levarão, respectivamente, vales de R$ 500 e R$ 200, também para compras no local. Os 10 finalistas ganham uma lavagem de carro na Auto Stylo, localizada no estacionamento do empreendimento.

As inscrições vão até quinta-feira, dia 5 de agosto, no site da Sympla. As vagas são limitadas. Qualquer pai, tio e outro familiar que também exerça a nobre função paterna pode se inscrever no torneio. Menores de idade acompanhados de seus pais podem participar, mediante assinatura do termo de autorização, que estará disponível na hora e no local do evento.