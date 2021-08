Ação integrada contou com apoio da Vigilância Sanitária, das secretarias de Ordem Pública (através da Guarda Municipal), de Meio Ambiente e de Transportes - Divulgação

Publicado 03/08/2021 23:59 | Atualizado 04/08/2021 00:00

SÃO GONÇALO - Fiscais da Prefeitura vistoriaram bares noturnos da Rua Jaime Figueiredo, conhecida popularmente como Rua da Caminhada, na altura dos bairros Camarão e Parada 40, onde aplicaram multas e fecharam dois estabelecimentos que funcionavam sem alvará, além de interditar outros oito que também funcionavam sem todos os documentos obrigatórios.

A operação Cidade em Ordem, encabeçada pela Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, pretendia verificar o cumprimento das medidas protetivas frente à pandemia - como o limite de metade da capacidade, o arejamento dos ambientes, a exigência do uso de máscaras a todos os funcionários e clientes e ainda a disposição de álcool em gel para uso geral. Contudo, a equipe encontrou irregularidades além do esperado. A ação integrada contou com apoio da Vigilância Sanitária, das secretarias de Ordem Pública (através da Guarda Municipal), de Meio Ambiente e de Transportes.



“Fiscalizamos uma série de irregularidades onde as secretarias, dentro de suas atribuições, promoveram a ordem pública, a paz e o sossego para os moradores daquela localidade. Iremos permanecer fiscalizando, por tempo indeterminado, de maneira rigorosa para que tudo funcione da melhor maneira possível e que os estabelecimentos atuem dentro de regularidade”, afirmou o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Randhal Juliano.