Durante quatro meses, funcionários serão acompanhados com consultas individuais mensais com nutricionista, que traçará metas para cada participanteDivulgação

Publicado 04/08/2021 16:00 | Atualizado 05/08/2021 01:10

SÃO GONÇALO - A presidente da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg), Mariângela Valviesse, abriu ontem (3) o início dos trabalhos do Medida Certa. O projeto incentivará os servidores municipais concursados, que estão com excesso de peso, a emagrecerem com saúde. Com duração de quatro meses, o Medida Certa vai atender de forma gratuita, inicialmente, 30 pessoas.

“É muito bom poder ajudar as pessoas a dar o primeiro passo para uma melhor qualidade de vida. Não é só sobre perda de peso, mas melhorar o bem-estar e ter uma vida mais saudável dentro da possibilidade de cada um. As consultas serão individuais e de acordo com a rotina e os hábitos de cada participante”, disse Mariângela.

Os nutricionistas do projeto vão ajudar os servidores que têm problemas com peso e, principalmente, com a alimentação desregrada a desenvolverem hábitos alimentares saudáveis. Durante quatro meses, eles serão acompanhados com consultas individuais mensais com nutricionista, que traçará metas para cada participante.

“Estou com a expectativa muito grande de melhorar a minha qualidade de vida, acabar com o sobrepeso, reajustar meus índices do sangue e, com tudo isso, elevar a autoestima”, afirmou a professora Maria Angélica Faria de Souza Peçanha, de 51 anos. A merendeira Marlete da Silva Souza, de 60 anos, foi só elogios para o projeto: “A gente precisa de ajuda, mas não toma a iniciativa. Fazer isso dentro de um grupo parece mais fácil. O projeto chegou na hora certa. Vou aprender a me alimentar melhor”, garantiu Marlete.