Darlan Romani precisou de apenas dois arremessos para se garantir na finalAFP

Publicado 03/08/2021 10:17

Foram necessárias apenas duas tentativas para Darlan Romani conseguir se classificar para a final do arremesso de peso. O brasileiro de 30 anos alcançou 21m31 e se garantiu para brigar pela medalha na quarta-feira, a partir de 23h05 (de Brasília). O mínimo exigido era de 21m20.

Quinto lugar na Rio-2016 e quarto no Mundial de 2019, Darlan teve uma preparação conturbada para a Tóquio-2020, mas conseguiu superar as adversidades e se emocionou. O brasileiro passou por uma cirurgia, depois teve Covid-19, e perdeu peso (10 quilos em duas semanas). Além disso, outros familiares também tiveram a doença, com o irmão chegando a ficar na UTI e a mãe também internada no hospital.



"Ver a bandeira do Brasil subindo (no bronze de Alison dos Santos) nos dá mais forças para continuarmos lutando. Hoje é aniversário da minha esposa e ela deve estar se acabando de chorar, ela sabe tudo que passamos esse ano... (se emociona) É difícil falar. Foi um susto para nós, meu irmão, mãe e eu ficamos com Covid. Hoje é mais um passo que demos para uma final olímpica. Estou dando meus 200%", disse Darlan em entrevista ao SporTV.