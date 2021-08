Com dança, música e poemas de alusão ao movimento, evento buscou conscientizar a sociedade sobre a importância da pauta antirracista - Divulgação / Renan Otto

Publicado 04/08/2021 14:00 | Atualizado 05/08/2021 01:41

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e a Coordenadoria de Promoção à Igualdade Racial, promoveu nesta quarta-feira (4), na Praça Dr. Luiz Palmier, no Centro, uma série de atividades em alusão ao Dia da Mulher Negra, Latino Americana e Caribenha – comemorado no último dia 25. A data é marcada como um símbolo de resistência das mulheres negras, cujo intuito é dar visibilidade à luta contra a opressão de gênero, a exploração e ao racismo, além de evidenciar a figura de Tereza de Benguela, uma líder quilombola que atuou na resistência à escravidão por comunidades negras e indígenas.



Com dança, música e poemas de alusão ao movimento, o evento – que contou com a parceria da Feira da Mulher Empreendedora – buscou conscientizar a sociedade sobre a importância da pauta. A celebração também contou com as trancistas do grupo Mina Crespa, que embelezaram os cabelos das mulheres com a confecção de tranças afro e oficina de turbante. (Confira as foto ao final da matéria)



Recentemente, a Coordenadoria de Igualdade Racial passou a fazer parte da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, sob responsabilidade de Daniele Gonçalves. O grupo apoia e incentiva ações voltadas à população negra no âmbito geral e se dispõe a diálogos com a sociedade civil, defendendo e disseminando a importância da visão antirracista.



“A data em que se comemora o Dia da Mulher Negra, Latino Americana e Caribenha precisa ser lembrada por todas as mulheres, independentemente de raça, como um marco de resistência contra o racismo. Também se faz necessário abordar pautas de consolidação dos direitos dessas mulheres, numa sociedade estruturalmente racista e machista”, exclamou a subsecretária Ana Cristina da Silva.



O evento contou com a presença do Fórum Municipal de Mulheres Negras de São Gonçalo, a União de Negros e Negras pela Igualdade Racial, o CEBAS – Centro de Estudos Brasil-África, o CINIERJ – Coletivo Dandaras para Sempre, a OAB de São Gonçalo, o Selma Grupo de Dança Teatro e Expressão, o Projeto Social Filhos de Dandara, a Agência YGGDrasil, as bailarinas do Balé Afro e a Fundação Santa Cabrini.

