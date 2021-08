Foi oferecido café da manhã, almoço e jantar, além de dormitórios com cobertores de inverno - Divulgação

Publicado 05/08/2021 07:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Assistência Social de São Gonçalo abrigou 95 pessoas em situação de rua nos dois acolhimentos provisórios - frutos de uma parceria com a sociedade civil - durante a intensa frente fria que passou pelo estado do Rio no final de semana. Durante o acolhimento, foi oferecido café da manhã, almoço e jantar, além de dormitórios com cobertores de inverno. A equipe técnica do Centro de Referência Especializado no atendimento à população em situação de rua (Centro Pop) promete continuar com as abordagens diárias.



Ao longo da semana, a Assembleia de Deus Central e a Nova Unção, em Alcântara, auxiliaram na ampliação dos pontos de acolhimentos na cidade, que já conta com dois locais fixos para abrigar pessoas em situação de rua: o Albergue da Misericórdia e o Centro de Acolhimento Social Gonçalense, ambos no bairro Vista Alegre. Dos 95 abrigados, onze deles aceitaram ser encaminhados para o Albergue da Misericórdia, que realiza um amplo trabalho de assistência.



Durante ação na Praça do Colubandê, equipes do Centro Pop encontraram o paulista Jones, de 41 anos, morando nas ruas de São Gonçalo. O homem recebeu apoio de agentes da Assistência que, sob supervisão do subsecretário de Proteção Social Especial, Alan Rodrigues, entraram em contato com sua família e custearam a passagem de ônibus de volta para a cidade de origem dele.



“Estava numa situação muito difícil na rua, principalmente nesses dias frios. Agradeço muito o apoio de todos da Assistência Social. E peço para que o prefeito Capitão Nelson continue com esse belo trabalho, pois existem muitas pessoas na rua aguardando por uma oportunidade”, disse Jones.





A equipe técnica do Centro Pop promete continuar com as abordagens diárias Divulgação