Expectativa é de que seja o espaço de lazer mais um atrativo na região, além da orla da Praia das Pedrinhas - Divulgação / Renan Otto

Publicado 07/08/2021 17:14

SÃO GONÇALO - As intervenções na praça da Praia das Pedrinhas, realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, estão perto do fim. Por determinação do prefeito Capitão Nelson, as obras foram retomadas pela nova gestão em janeiro, após um período de cinco meses paralisadas.



“A Praia das Pedrinhas é um símbolo da cidade e esse equipamento chega para somar na qualidade de vida de moradores e visitantes. A nossa gente merece e não vamos medir esforços para seguir realizando melhorias como essa pela cidade”, afirmou Nelson.



Com uma área total de 1008 m² situada em frente à Baía de Guanabara, o local recebeu paisagismo, alambrado, pergolado, playground com brinquedos, uma nova quadra poliesportiva com 13 metros de largura e dois patamares de arquibancadas, além da conclusão da instalação do piso por toda a extensão da praça. Seis caminhões do tipo betoneira foram utilizados nesta etapa, projetando 45 metros cúbicos de concreto.



O novo espaço contará ainda com área de convivência e bicicletário. A expectativa é de que seja mais um atrativo na região, além da orla da Praia das Pedrinhas. Os recursos utilizados são provenientes de emendas parlamentares que totalizam mais de R$ 430 mil.

Com uma área total de 1008 m² e localização em frente à Baía de Guanabara, espaço recebeu paisagismo, alambrado, pergolado e novo piso Divulgação / Renan Otto