Projeto, idealizado pelo prefeito, está sendo realizado com recursos de compensação ambientalDivulgação / Lucas Alvarenga

Publicado 10/08/2021 09:27

SÃO GONÇAO - O viaduto do Alcântara ainda está em processo de transformação, para se tornar um painel ao ar livre com a curadoria do artista plástico Marcelo Eco e o empenho de outros artistas do município. O trabalho já chama a atenção de quem passa diariamente pelo local ou de quem trabalha no bairro. Todo o processo está sendo realizado com recursos de compensação ambiental.



“Estou aqui há 30 anos e pela primeira vez vejo um trabalho decente no viaduto. Antes botavam fogo no mato e o paredão estava cheio de propagandas. Hoje capinam e fazem esses desenhos que mudam o aspecto do bairro”, disse o jornaleiro Amaury Branco Pinheiro, morador do Mutondo.



O ir e vir pelo Alcântara já não é mais o mesmo, como analisa Sasha Tavares, de 33 anos. “Muito bom trazer isso para a cidade, ainda mais neste momento de turbulência que estamos vivendo. Sempre vimos muito papel colado e pichação, mas isso eu gosto, isso é arte”, opinou.



A simples parada no sinal em frente ao paredão virou um momento de contemplação. E gritos de apoio aos artistas que estão colorindo o muro se tornaram frequentes entre uma pincelada e outra. “Sou autônomo, mas também curto desenhar, e trabalhar com esse visual muda completamente o dia. Os artistas da cidade estão de parabéns”, exclamou Juliano Rodrigues, 19 anos.



O projeto foi idealizado pelo próprio prefeito, Capitão Nelson, que recebeu um grupo de grafiteiros da cidade em fevereiro para desenvolver um projeto que proporcionasse um ambiente agradável, além de conscientizar a população sobre a necessidade de conservar o local, melhorando o aspecto da cidade. A ideia é colorir as estruturas com imagens que contem um pouco da história de cada bairro por meio do grafite - uma arte que tem suas origens no município. Os primeiros viadutos contemplados serão do Alcântara, Colubandê, Santa Luzia e Maria Paula.



Nascido em São Gonçalo, onde morou até os 25 anos, Marcelo Eco é mundialmente conhecido pelo seu talento e tem suas artes estampadas em vários países e em diversos pontos da cidade, como nas fachadas do Teatro Municipal e da Galeria de Artes, no monumento de 140m² na Praça Dr. Luiz Palmier (Praça da Marisa) e na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula.

Alcântara, Colubandê, Santa Luzia e Maria Paula serão os primeiros contemplados com o grafitismo, que contará em desenhos um pouco da história de cada bairro Divulgação / Lucas Alvarenga