Cadastramento começa na segunda-feira, dia 9, e será realizado das 9h às 16h por estudantes de Direito, Serviço Social, Arquitetura e Urbanismo e de Economia da UFFDivulgação

Publicado 07/08/2021 18:24

SÃO GONÇALO - A Prefeitura gonçalense e a Universidade Federal Fluminense (UFF) realizaram uma reunião na Escola Municipal Anísio Espínola Teixeira com moradores do Jardim Catarina para apresentar o projeto de regularização fundiária que será desenvolvido no bairro. Os imóveis ficam na área da antiga Companhia Estadual de Habitação (Cehab), nas ruas 37, 38 e 39. A execução deverá beneficiar aproximadamente 200 famílias de baixa renda no bairro.

O encontro definiu o início do cadastramento dos moradores, que começa na segunda-feira, dia 9, e será realizado em domicílio das 9h às 16h por estudantes graduandos e pós-graduandos dos cursos de Direito, Serviço Social, Arquitetura e Urbanismo e de Economia da UFF. Eles ficarão encarregados de fazer um questionário socioeconômico básico aos moradores.

O procedimento levará em média 15 minutos por residência. Todos estarão uniformizados e identificados, garantindo a segurança das informações prestadas pelos moradores. Todo o cadastro será realizado apenas pelos alunos da UFF, pessoalmente na residência de cada morador. Os inscritos serão convocados para uma nova reunião, onde poderão opinar sobre o projeto urbanístico a ser realizado. As intervenções serão realizadas pela Prefeitura de São Gonçalo.

Presente ao encontro, a subsecretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Maria Gabriela Bessa, destacou que a regularização fundiária vai trazer segurança jurídica para as famílias que terão toda a documentação de propriedade do lote onde vivem.

O projeto é executado pela UFF com apoio financeiro do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDE). As intervenções serão executadas pela Prefeitura de São Gonçalo. O mesmo trabalho já foi realizado pela universidade em bairros de municípios vizinhos, como a Comunidade do Sabão, em Niterói, do Engenho Velho, em Itaboraí, na Vila Inhomirim e Barbuda, em Magé, e Inoã, em Maricá.