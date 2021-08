A segunda dose aplicada no momento é das vacinas Astrazeneca e Coronavac. A imunização com a Pfizer começará a ser feita na próxima semana - Divulgação

Publicado 12/08/2021 07:00

SÃO GONÇALO já imunizou 72,56% do público-alvo da vacinação contra o coronavírus com a primeira dose ou a dose única. Tirando os grupos prioritários, são 78,79% dos gonçalenses com mais de 18 anos. Ao todo, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil já aplicou 829.077 vacinas – primeira e segunda doses e dose única. Destas, 596.270 foram de primeira dose, 210.906 de segunda dose e 21.901 de dose única. Estão totalmente imunizadas 232.807 pessoas com as duas doses das vacinas ou a dose única da Janssen, ou 27,32% do público total de 851.886 pessoas, sendo 424.052 de grupos prioritários e outras 427.834 do público em geral.

A Secretaria de Saúde continua vacinando todos os gonçalenses com mais de 18 anos com a primeira dose contra a Covid. A segunda dose aplicada no momento é da Astrazeneca e da Coronavac. A imunização com a Pfizer começará a ser feita na próxima semana. Para a campanha, a cidade conta com doze pontos de vacinação, sendo um deles com drive-thru (o campo do Clube Mauá). Dez locais vacinam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h. As clínicas gonçalenses do Mutondo e Dr. Zerbini, no Arsenal, atendem em horário estendido das 8h às 21h.

Para a aplicação da primeira dose, os munícipes com mais de 18 anos precisam levar comprovante de residência, carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Para a segunda dose, é obrigatório apresentar o documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose em São Gonçalo. Os gonçalenses devem chegar até 16h30 nas unidades que atendem até 17h e até 20h30 nas clínicas que atendem até 21h.

As grávidas que tomaram Astrazeneca vão receber a segunda dose da Pfizer ou Coronavac. Vale lembrar que só as grávidas, puérperas e lactantes têm exclusividade para tomar a vacina da Pfizer. Pessoas com comorbidades, doenças neurológicas crônicas e deficiência permanente também podem tomar esta vacina, segundo o informe técnico do Governo do Estado. No entanto, não há exclusividade, já que estes grupos são vacinados com outras marcas. Para ter escolha do imunizante, o gonçalense deve apresentar um laudo médico indicando a aplicação da vacina escolhida e os motivos.

Balanço – Desde o início da campanha, a cidade vacinou 618.171 pessoas com a primeira dose ou dose única. Destas, 21.901 receberam a vacina da Janssen. Ao todo, 32.431 trabalhadores da saúde, 137.098 idosos com mais de 60 anos, 1.692 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 84.107 pessoas com comorbidades, 1.340 pessoas com deficiência permanente, 8.235 trabalhadores da educação, 383 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 2.889 acamados, 337.093 pessoas da população em geral com mais de 18 anos, 3.590 pessoas privadas de liberdade, 267 pessoas em situação de rua, 306 portuários e 8.633 gestantes, puérperas e lactantes foram vacinados. Ao todo, 210.906 pessoas foram imunizadas com a segunda dose.