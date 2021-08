O secretário, o prefeito e o senador - Divulgação

O secretário, o prefeito e o senadorDivulgação

Publicado 11/08/2021 18:17

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson e o secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, receberam uma visita de cortesia do senador Carlos Portinho (PL-RJ), que destinou emendas impositivas no total de R$ 1 milhão para serem aplicados na saúde do município.

“Vejo que São Gonçalo está entregue na melhor mão. Douglas tem ido constantemente a Brasília apresentar projetos e buscar recursos, e eu estou podendo ajudar na saúde. A aplicação correta desses recursos favorece muito à população”, disse Carlos Portinho.

Publicidade

Segundo o prefeito, a verba federal soma aos outros R$ 10 milhões, para o mesmo fim, adquiridos por meio de articulação com os ministérios.



“Com esse dinheiro, a cidade será contemplada com 22 salas de vacina, distribuídas pelas unidades, e um veículo para ajudar na Atenção Básica. Gostaria de agradecer toda dedicação, empenho e esforço do senador Portinho para trazer recursos para São Gonçalo”, afirmou o prefeito Capitão Nelson, que também destacou a receptividade do gabinete do senador quando de sua ida à Brasília.