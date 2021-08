'Falar de violência e dar oportunidade de escuta é um avanço, porque leva os serviços a quem muitas vezes precisa e desconhece esses canais', afirmou a subsecretária Ana Cristina da Silva - Divulgação / Renan Otto

'Falar de violência e dar oportunidade de escuta é um avanço, porque leva os serviços a quem muitas vezes precisa e desconhece esses canais', afirmou a subsecretária Ana Cristina da SilvaDivulgação / Renan Otto

Publicado 11/08/2021 18:00

SÃO GONÇALO - A Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres firmou parceria com o Pátio Alcântara e a Universidade Estácio de Sá para divulgar as ações da pasta e dos equipamentos de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Um espaço, localizado no L1 do shopping, distribui material informativo e presta consultoria gratuita sobre pensão alimentícia, esclarecendo dúvidas trabalhistas e andamentos processuais.

A equipe técnica da Subsecretaria esteve no local na última segunda-feira (9) e voltará na próxima sexta-feira (13) para realizar o acolhimento de mulheres em situação de violência e orientar sobre os locais de atendimento e denúncia. “O Pátio é um local estratégico no município, por onde circulam pessoas de diferentes bairros. Como Alcântara é um centro comercial importante, temos a oportunidade de estar mais próximos da população. Falar de violência e dar oportunidade de escuta é um avanço, porque leva os serviços a quem muitas vezes precisa e desconhece esses canais”, afirmou a subsecretária Ana Cristina da Silva.

A ação faz parte da extensa programação do Agosto Maria da Penha, mês de campanha pela conscientização e o enfrentamento à violência contra a mulher, também conhecido como Agosto Lilás. A data celebra os 15 anos de publicação da Lei Maria da Penha, ocorrido em 7 de agosto de 2006.

“O Pátio Alcântara tem como característica ser muito agregador e acima de tudo está sempre em busca de melhorias para a população local. Ao longo do tempo percebemos a importância de tratar sobre assuntos relacionados à políticas públicas para as mulheres e a necessidade de informar sobre a temática”, declarou o coordenador de marketing do shopping, Bruno Aguiar.