De acordo com uma das filhas da mulher, o agressor, de 44 anos, continuava se encontrando constantemente com a mulher tentando reaver a relação - Foto: Marcelo Tavares

De acordo com uma das filhas da mulher, o agressor, de 44 anos, continuava se encontrando constantemente com a mulher tentando reaver a relaçãoFoto: Marcelo Tavares

Publicado 10/08/2021 12:16 | Atualizado 10/08/2021 12:16

Itaboraí - Uma mulher de 40 anos acusa ter sido agredida pelo ex-marido em Itaboraí, na última sexta-feira. Segundo informações de familiares, os dois estavam separados há dois meses após o rompimento de um relacionamento de dois anos. A agressão aconteceu dois dias antes dos 15 aos da Lei Maria da Penha.

De acordo com uma das filhas da mulher, o agressor, de 44 anos, continuava se encontrando constantemente com a mulher tentando reaver a relação. Na última sexta os dois estavam juntos bebendo quando uma discussão teve início às 18:30 seguida de agressão física por parte do homem.

Publicidade

O agressor teria jogado a vítima no chão e atacado um vaso de barro em sua cabeça, não satisfeito continuou desferindo golpes na vítima com um casco de cerveja, logo em seguida começou a enforcar a vítima. A irmã da mulher chegou no local e pediu ajuda ao vizinho enquanto o agressor fugiu do local.

A vítima se encontra internada no Hospital Colubandê, em São Gonçalo. Ela se encontra lúcida e já passou por exames para avaliar a gravidade das lesões. O caso foi registrado na 71ª DP.