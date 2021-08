Prefeitura dá início às obras de pavimentação em ruas do bairro Ampliação - Foto: Divulgação

Prefeitura dá início às obras de pavimentação em ruas do bairro AmpliaçãoFoto: Divulgação

Publicado 09/08/2021 20:34

Itaboraí - Com objetivo de levar qualidade de vida para a população nos locais que ainda não possuem infraestrutura, a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Semserp), iniciou a pavimentação em diversas ruas do bairro Ampliação. Além dos serviços de terraplanagem do local, instalação de galerias de água pluvial, disponibilização de pó de brita, calçada, meio-fio e colocação do asfalto. Nesta segunda-feira (09/08), as intervenções tiveram início na Rua Leopoldina Vaz Azevedo, popularmente conhecida com 65.



Desde o início deste ano, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos vem tendo um trabalho de novas frentes de obras. Por determinação do prefeito Marcelo Delaroli, os serviços de limpeza, desobstrução de canais, galerias e redes de esgoto, além de capina e recolhimento de lixo, iniciados no primeiro dia de governo, estão sendo intensificados. As obras são realizadas diariamente, seguindo um cronograma de trabalho e também atendendo às solicitações mais urgentes que chegam à Secretaria.



Durante a vistoria, o secretário municipal de Serviços Públicos (Semserp), Uilton Viana Filho destacou a transformação que Itaboraí está passando sob a atual administração do governo, tornando-se um verdadeiro canteiro de obras, com diversas obras em vias executadas no município.



“Tudo aquilo que vai trazer desenvolvimento para região é importante para o governo, que veio mudar tudo aquilo que se colocou antigamente dentro de Itaboraí. Hoje estamos priorizando não uma região, mas todos os bairros do município, sem exceções. Essa obra está começando e vamos atender inicialmente esses seis quilômetros. É um pedido da região e de todos que precisam. Esta é uma região que não estava sendo lembrada, mas nesta administração, além dela, estamos dando especial atenção ao local. É isso que queremos levar para toda Itaboraí”, afirmou o secretário.



O asfalto é uma antiga reivindicação dos moradores da região, que sofriam com problemas provocados pela falta da pavimentação, como poeira, buracos, enxurrada e a lama. Por isso, a chegada da pavimentação foi motivo de comemoração para os moradores do bairro, que há pelo menos 15 anos sonhavam com a execução das obras de infraestrutura urbana no bairro.



Maria Cardoso de Souza reside no bairro há 32 anos. Segundo ela, a chegada do asfalto é uma de suas maiores alegrias ao longo das três décadas como moradora da rua Leopoldina Vaz Azevedo. “Quando vi as máquinas jogando o asfalto chorei de alegria. Quase nem consegui dormir de tanta felicidade. O asfalto muda a nossa vida e acaba com muitos sofrimentos, como o barro e a poeira. Ninguém precisa mais sair de casa com as sacolinhas plásticas no pé. É um momento de muita felicidade”, disse a moradora.