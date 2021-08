Técnico da seleção brasileira de Taekwondo retorna das Olimpíadas de Tóquio e é recebido com festa em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 06/08/2021 11:02 | Atualizado 06/08/2021 11:02

Itaobraí - A Homenagem foi preparada pela Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria de Esporte e Lazer, para ressaltar a trajetória vencedora dele no esporte. O professor e técnico de Taekwondo Diego Ribeiro, que participou das Olimpíadas de Tóquio, foi recepcionado na tarde da última quarta-feira (04/08), na sede de sua academia em Porto das Caixas, pelo secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho e o vereador Ramon Vieira.

Recebido ao som do tema da Vitória pela banda da Guarda Municipal, o treinador, responsável pelo projeto social na cidade em que treina crianças e jovens em Porto das Caixas e Reta Velha, com mais de 100 alunos no total, recebeu uma placa em homenagem aos serviços prestados à comunidade.

“A gente fica feliz em receber o Diego. Itaboraí reconhece a trajetória vencedora dele no esporte. Ele impacta positivamente a vida das pessoas pelo esporte. Cada vez que temos a oportunidade de alinhar ações conjuntas com ele é a certeza que estamos no caminho certo. Ele nos emociona por ser essa referência nacional e mundial com tanta dedicação também para Itaboraí”, disse o secretário de Esporte.

O incentivo ao esporte vai além das competições, é um instrumento de inclusão social. Diego Ribeiro tem mais de 50 medalhas internacionais conquistadas, e treinador da seleção olímpica do esporte desde 2017 e mesmo com vários convites para treinar equipes no exterior preferiu desenvolver o projeto social em Itaboraí, sua cidade natal.

“Não é título que move a gente. Para mim vale muito mais mudar a vida das pessoas através do esporte como fazemos em Itaboraí. Eu cresci aqui e aprendi que é através do exemplo que você cresce na vida. E é isso que tento passar para nossos alunos - atletas que não importa o que você faça, você tem que fazer o seu melhor. Itaboraí será referência nacional e mundial no Taekwondo”, contou o treinador e técnico Diego Ribeiro.