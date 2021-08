Departamento Geral de Homicídios. - Foto: Vitor Soares

Departamento Geral de Homicídios.Foto: Vitor Soares

Publicado 04/08/2021 12:00

Itaboraí - Na noite da última terça-feira, um homem foi morto e outro baleado durante uma troca de tiros com a polícia militar, no bairro de Marambaia em Itaboraí.

Por volta das 22h, policiais foram avisados por um popular, que bandidos estariam planejando um arrastão na Estrada da Conceição. Com chegada da polícia no local, um confronto teve início e terminou com dois baleados, que foram encaminhados para o Hospital Municipal. Um deles perdeu a vida.

Com os criminosos foram apreendidos uma pistola e um revólver. O caso foi registrado na DHNISG que investiga o caso.