Homem que aterrorizava e estuprava mulheres, estuprou também uma menina de 12 anos, em Itaboraí foi preso - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 03/08/2021 16:02 | Atualizado 03/08/2021 16:02

Itaboraí - Foi preso no último fim de semana o estuprador identificado por Alex Silva da Conceição, segundo os registros de ocorrência o criminoso praticou vários crimes de estupro contra diversas mulheres, sempre usando de muita violência física e psicológica contra as vítimas que abordava de maneira aleatória, sendo extremamente perigoso.

Investigadores da 71ª DP de Itaboraí, durante meses seguiu as pistas através de um trabalho de investigação, finalmente capturando o meliante, as investigações começaram a partir vários registros de ocorrências sobre estupros praticados pelo elemento que utilizava um automóvel modelo Gol bola da cor branca.

O estuprador Alex Silva da Conceição, dirigia o automóvel pelas ruas e abordava de maneira aleatória as mulheres, segundo próprios relatos das vítimas, parecia que ele estiva caçando suas presas, as moças ficavam tão aterrorizadas que não conseguiam guardar detalhes mais específicos sobre o veículo (como a placa, por exemplo).

No último sábado, dia 24/07 após violentar uma menina de 12 anos com extrema violência o estuprador roubou o celular da menina e o vendeu para uma mulher no bairro do Apollo III, com isso foi possível rastrear o aparelho.

Policiais da 71ª DP conseguiram localizar o aparelho assim que a "compradora" inseriu o novo chip no aparelho, na mesma hora os agentes foram até o local onde encontraram o celular roubado da menina de 12 anos estuprada.

A receptadora do celular roubado confessou que comprou o aparelho e deu várias informações que possibilitaram a identificação do elemento, inclusive o delinquente estava em regime semi-aberto exatamente pelo crime de estupro.

Também foi informado em detalhes pela "compradora" do aparelho informações sobre o automóvel branco que o criminoso utilizava em suas práticas hediondas, possibilitando uma rápida ação no encalço do elemento.

Ele foi preso na comunidade da Vila Brasil onde morava e o veículo branco apreendido com ele, Alex Silva da Conceição foi encaminhado para a 71ª DP (centro de Itaboraí) onde já foi reconhecido por mais 04 vítimas de estupros que já haviam sido registrados. O preso será transferido para o sistema prisional onde aguardará o julgamento.