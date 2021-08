Serão meses de atendimento odontológico gratuito aos moradores - Foto: Divulgação

Publicado 02/08/2021 20:00

Maricá - Ter acesso a tratamento odontológico ainda é difícil para a população. Para minimizar os problemas de falta de acesso a tratamento dentário, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado da deputada estadual, Alana Passos, firmou convênio com o Assessor de Relações Institucionais da Fecomércio, Otavio Barreto do Serviços do Comércio (Sesc), na manhã desta segunda-feira (02/08), na sede do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste). O convênio tem objetivo de levar atendimento odontológico para os bairros que não recebem esse tipo de serviço.



A carreta do projeto conhecido como OdontoSesc Itinerante chega a Itaboraí nas próximas semanas e vai estacionar no local ainda a ser definido. Todos os dias, quatro dentistas vão atender na carreta, sendo dois integrantes do Sesc e dois do município que vão trabalhar com revezamento. Durante três meses, ocorrerão atendimentos odontológicos inteiramente gratuitos para a população de Itaboraí.



Pelo projeto, alunos de escolas municipais e moradores de bairros que não são atendidos por serviços de odontologia poderão fazer o tratamento dentário. Antes disso, os dentistas e auxiliares que vão trabalhar na carreta vão participar de uma formação. A carreta OdontoSesc está equipada com quatro cadeiras odontológicas e todos os aparelhos necessários para realizar o atendimento dentário como em um consultório convencional.



Além de promover a saúde bucal por meio de atendimento odontológico e ações de educação em saúde, conscientizando a população quanto à prevenção e promoção de saúde bucal, inserindo hábitos saudáveis e melhorando a qualidade de vida.



O prefeito Marcelo Delaroli enaltece a importância da parceria com o Sesc. “É uma forma que encontramos de ampliar ainda mais o atendimento da odontologia em nossa cidade, sempre digo que as parceiras são fundamentais, e está, na área de saúde, tem grande alcance social. Vamos buscar ampliar esse convênio para levar os municípios que integram o Conleste”. O chefe do Executivo destacou que a administração municipal está sempre aberta para receber ações “que visem o desenvolvimento de Itaboraí”.



Para o deputado estadual, Alan Passos, o evento tem objetivo de levar o atendimento odontológico para as comunidades que não recebem esse tipo de serviço. “É um projeto social relevante, principalmente porque oferecerá um atendimento gratuito e de qualidade à população. Uma parceria que trará, sem dúvidas, bons resultados para o município. O meu gabinete está à disposição do prefeito Marcelo Delaroli e da cidade de Itaboraí”, ponderou a parlamentar.



Segundo o Assessor de Relações Institucionais, Otavio Barreto, o programa é itinerante e o atendimento é feito em uma carreta adaptada com vários consultórios dentários. “A carreta de odontologia ficará disponível durante 90 dias para a população de Itaboraí. Serão meses de atendimento odontológico gratuito aos moradores. Além da carreta com equipamentos, o Sesc disponibilizará os insumos para atendimento, dois odontólogos e um auxiliar de saúde bucal”.



Na unidade móvel serão realizados diversos tratamentos como restaurações em amálgama e em resina, reconstruções estéticas com pino de fibra de vidro em dentes anteriores, canais de dentes anteriores (canino a canino), raspagens periodontais com ultrassom, radiografias periapicais, clareamento interno, prótese parcial removível superior anterior em acrílico provisória e pequenas cirurgias.