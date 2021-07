Prefeitura de Itaboraí adota medidas contra onda de frio - Foto: Divulgação

Publicado 30/07/2021 07:46 | Atualizado 30/07/2021 08:06

Itaboraí - A proximidade de uma onda mais fria do ano traz consigo a necessidade de olhar para o outro ainda com mais cuidado. A população carente é a que mais sofre nesse período. E, pensando nisso, a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, lançou a Campanha do Agasalho e abrigará no período noturno pessoas em situação de rua em abrigo.

Com o lema “Solidariedade que aquece” disponibilizará as unidades Centro Referência da Assistência Social (CRAS) na cidade para receber as doações de agasalhos, mantas, edredons e roupas de frio a partir desta quinta-feira (29/07), de 8h às 17h.

O montante será destinado a pessoas em situação de rua e instituições de caridade que abriguem ou atendam cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Com a iniciativa, o município espera arrecadar peças de vestuário e, com isso, levar um pouco de conforto e dignidade nas estações de outono e inverno.

Doar faz bem a quem ajuda e recebe. Em face da pandemia da Covid-19, que empurrou parcela da população para a pobreza e extrema pobreza, a solidariedade se tornou ainda mais urgente. Como forma de amenizar o impacto negativo da crise sanitária, a população pode colaborar doando itens de vestuário como blusas de frio, luvas, gorros e cobertores novos ou usados em boas condições de uso.

“Estamos organizando essa campanha de doação de agasalhos, mantas e edredons para amenizar o frio de pessoas que precisam de proteção nessa época. A população de Itaboraí é solidária e tenho certeza que irá ajudar o próximo. Às vezes, temos em casa um casaco mais antigo que não nos serve mais, porém que poderá ajudar muito alguém que esteja precisando. Essa é uma ação que propõe a participação solidária da comunidade e sabemos que o frio pode ser mais rigoroso em Itaboraí em algumas datas”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo.

As doações serão higienizadas (conforme o protocolo de enfrentamento à Covid-19), embaladas e distribuídas por uma equipe. As peças arrecadadas serão, posteriormente, encaminhadas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS). Os itens serão prioritariamente repassados àquelas famílias e pessoas que se encontram em maior vulnerabilidade e que já são acompanhadas pelo município.

São sete os pontos de arrecadação, um deles é o CRAS da Ampliação, de forma a facilitar o acesso a quem pretende fazer sua doação. São aceitas todas as roupas que possam ser usadas por quem precisa. Agasalho, mantas, edredons, gorro, cachecol, calças, meias, casacos, todo tipo de vestimenta. A ideia de usar diferentes locais foi para facilitar a doação e alcançar um maior número de pessoas.

Centro Pop recebe moradores de rua no inverno

Para suprir a demanda do frio intenso previsto entre quinta-feira e o final de semana, a Prefeitura de Itaboraí preparou uma força-tarefa para atender o maior número de pessoas em situação de rua. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS) anunciou que o Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua) está oferecendo abrigo, colchão, cobertor e sopa no período noturno durante os próximos dias conforme os dados da temperatura e durante o dia o equipamento funcionará normalmente. Os que preferem não se abrigar também podem ser atendidos no Centro POP, onde recebem alimentação, roupas e cobertores, e podem fazer a higiene pessoal e passar por atendimento psicossocial.

Unidades CRAS Itaboraí que estão recebendo doações são:

CRAS Cabuçu

Endereço: Estrada Vereador Antônio Cícero, Lote 12, Cabuçu

CRAS Jardim Imperial

Endereço: Rua Eurydice Nascimento Pinho, Lote 684, Jardim Imperial

CRAS Visconde

Endereço: Rua Dráuzio Lemos, Lote 835, Visconde

CRAS Itambi

Endereço: Rua Oswaldo Maria, Lote 09, Quadra 119, Grande Rio, Itambi

CRAS Ampliação

Endereço: Rua Hilda Araújo esquina com a Av. Genésio da Costa Cotrim, Nova Cidade

CRAS Apolo

Endereço: Rua Antonieta Rodrigues Viana, Lote 19, Quadra 05, Apolo II

CRAS Reta

Endereço: Rua Pedro Ferreira Pinto, Lote 10, Quadra 06, Vila Progresso