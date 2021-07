EJA agora terá turno no período da tarde para mães completarem seus estudos. - Foto: Divulgação

EJA agora terá turno no período da tarde para mães completarem seus estudos.Foto: Divulgação

Publicado 29/07/2021 09:55

Itaboraí - A EJA é uma inclusão social do estudante, conhecida como Educação para Jovens e Adultos. Tradicionalmente as aulas são oferecidas no período noturno, com isso muitas mães não podiam terminar seus estudos, e com a inclusão do novo período que será de 13:00 às 16:30, muitas mães poderão estudar ao mesmo tempo em que seus filhos estão em suas salas de aula.

Quem trabalha no horário noturno também poderá estudar, porém as aulas para este período estão sendo feitas remotamente. Foi pensando nas mães que a Secretaria de Educação de Itaboraí decidiu abrir o período vespertino para mães poderem terminar seus estudos.