O Tenente -Coronel Cristiano Braga Alves assume a função que era do antigo comandante, o Tenente -Coronel Cristiano Braga Alves - Foto: Lucas Benevides

Publicado 28/07/2021 18:18

Itaboraí - Policiais Militares, parlamentares, lideranças do executivo municipal e populares participaram da solenidade que marcou a posse dC, que assumiu o comando do 35º Batalhão de Polícia Militar de Itaboraí, o novo chefe do 35º BPM disse que honrará os bons serviços prestados pelo antigo comandante, o Tenente -Coronel Cristiano Braga Alves que se despede da função.

O ato solene aconteceu no dia de ontem, terça-feira 27/07 e manteve todoas as medidas de proteções sanitárias para evitar a contaminação pelo Covid-19, evitando assim aglomerações.

A cerimônia contou também com a presença do coronel Sylvio Guerra e do Deputado Estadual Coronel Salema (PSL)