Campanha "Agosto Dourado" é lançada em Itaboraí - Foto: Divulgação

Campanha "Agosto Dourado" é lançada em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 03/08/2021 19:48

Itaboraí - A manhã desta terça-feira (03/08) foi marcada pelo lançamento da campanha “Agosto Dourado”, promovida pela Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Saúde. O evento, que ocorreu na Unidade de Saúde da Família em Aldeia da Prata, reuniu gestantes e puérperas atendidas na unidade.

Coordenado pelas equipes do Programa de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente (Paisca) e também pelo Núcleo de Apoio Ampliado ao Saúde da Família (Nasf), o “Agosto Dourado” tem como objetivo principal incentivar a amamentação saudável e alertar para os benefícios do aleitamento materno para as mães e bebês, além de reforçar a importância de uma rede de apoio nessa fase fundamental para ambos.

Publicidade

A coordenadora do Paisca, Bianca Sydio, destacou a importância dessa campanha. “É necessário promover e incentivar às ações referentes ao aleitamento materno nas unidades de saúde do município, pois, para as mães é difícil passar por esse primeiro momento. Com isso estamos destacando a importância de uma rede de apoio e incentivando a amamentação exclusiva até os seis primeiros meses de vida”, destacou Bianca.

Responsável pela equipe do Nasf, Daniele Baldez, pontuou a relevância de ações como essa. “Temos o papel de apoiar as equipes de Saúde da Família e articular o acesso à Rede de Atenção à Saúde. Somos uma equipe multiprofissional, composta de inúmeros profissionais. É muito satisfatório poder participar da organização de um evento como esse, que com toda a certeza vai contribuir de forma positiva para a vida dos presentes” disse a coordenadora.

Publicidade

Para conversar e tirar as dúvidas das mães e pais, a palestra ficou por conta da convidada, Beatriz Andrade, que é enfermeira, especialista em amamentação e mostrou, na prática, por meio de atividades lúdicas, a forma correta de realizar a amamentação, além de desfazer alguns mitos relacionados ao assunto.

“Conscientizar as mulheres e trazer uma informação de qualidade é fundamental, porque é uma fase em que todos querem compartilhar experiência, mas nesse caso somente informações com bases científicas vão ajudar. É indispensável saber que o que é bom para um bebê pode não ser para outro. Estar aqui mostrando como se faz, na prática, e tirando as dúvidas faz toda a diferença” finalizou a palestrante.

Publicidade

O evento contou com a participação da dentista da unidade, para explicar a necessidade do pré-natal odontológico para prevenir a gengivite durante a gestação e a limpeza bucal dos recém-nascidos.

Moradora de Granjas Cabuçu, e puérpera de 15 dias, Júlia Cristine escutou todas as orientações com atenção para fazer bonito com a primeira filha. “Foi interessante e importante. Aprendi muito aqui hoje e tenho certeza que tudo isso vai ser fundamental para o desenvolvimento da minha filha e para a minha recuperação também”, finalizou a mãe de primeira viagem, que estava acompanhada pelo esposo.

Publicidade

Segundo o Ministério da Saúde, o leite materno é considerado o alimento mais importante para as crianças, sendo a melhor fonte de nutrição e considerado “padrão ouro” para os especialistas, por isso a campanha leva esse nome. Vale destacar que por conta da pandemia a campanha será realizada de forma online e somente o lançamento aconteceu de forma presencial, respeitando todas as normas de proteção contra a Covid-19.