Itaboraí - Com objetivo de proporcionar mais infraestrutura aos seus moradores, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSPU) iniciou as obras de pavimentação das ruas do bairro Quissamã. A Avenida Genésio da Costa Cotrim, mais conhecida como Estrada do Quissamã e as ruas A, B, C, E e Inês Gomes, recebem os serviços de calçadas, meio-fio e drenagem. Após a execução das obras de pavimentação asfáltica, serão instalados na via travessias elevadas e tachões refletivos, além de pintura de faixas para sinalização viária.

As atividades das equipes de trabalho foram intensas, com equipamentos e máquinas, para garantir a qualidade do serviço que tem a proposta de dinamizar o acesso das pessoas e gerar mais conforto e segurança para pedestres e motoristas. Os moradores expressam que esta é uma solicitação pela qual esperavam com muita ansiedade e agora agradecem pelo benefício, principalmente por tratar-se de ruas com muitas residências.

O prefeito Marcelo Delaroli esteve no canteiro acompanhado pelo secretário municipal de Serviços Público, Uilton Viana Filho e verificou que a benfeitoria agradou os moradores da comunidade. “Foi um compromisso assumido, que agora vira realidade. Em breve novas ações em Itaboraí serão anunciadas. Essas obras vão beneficiar milhares de pessoas que há décadas sofrem com enchentes e lama. Esse é mais um resultado do trabalho sério para continuar os avanços em nosso município”, destacou o chefe do Executivo.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Uilton Viana Filho, disse que as obras também vão melhorar a qualidade de vida dos moradores. “No início da gestão do prefeito Marcelo Delaroli todas as ruas do bairro Quissamã eram sem drenagem e pavimentação adequada. Desde então, nós buscamos recursos e parcerias necessárias para essas obras de drenagem e pavimentação nessas vias. Isso traz melhor qualidade de vida e tranquilidade para todos os moradores da região”, disse o secretário.

Carlos da Silva mora no bairro há 20 anos. Ele e outros moradores já não tinham mais esperança de que as obras fossem chegar à região. “A realidade é que a gente sempre viveu no meio da lama e o que a gente espera é isso mesmo, o saneamento básico que começou a ser feito e depois o asfalto. Nossa única esperança era o Marcelo Delaroli mesmo, porque só ele mesmo. Não achávamos nem que esse dia fosse chegar e isso é motivo de felicidade para nós, mas agora vai, graças a Deus”, conta o aposentado.