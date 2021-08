Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres inaugura nova exposição sobre Literatura de Cordel - Foto: SECOM

Publicado 04/08/2021 17:38

Itaboraí - Comemorando o mês do folclore e cultura popular, a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, em Itaboraí, inaugura nova exposição “Jota Rodrigues: O Poeta da Vida Atrevida” nesta quinta-feira (05/08), para homenagear a Literatura de Cordel. Com apoio da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, sob curadoria do professor e doutor Ricardo Gomes de Lima e da antropóloga Ana Carolina Nascimento, a exposição entra em cartaz nesta sexta-feira (06/08) até 12 de setembro de 2021.

Seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, o lançamento da exposição acontecerá nesta quinta-feira (05/08) às 18:30h e aberto para o público. Na abertura, a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres quer se tornar um pedaço do nordeste em Itaboraí, com atração musical, apresentação de dança com expressão teatral, comidas típicas e decoração especial para lembrar o clima de festas juninas tão tradicionais em terras nordestinas, assim como em Itaboraí.

“Jota Rodrigues é um nome fundamental no cordel, porque representa não só a expressividade cultural do povo nordestino, como também sua persistência, a capacidade de lutar e não desistir nunca. Quando chegou ao Rio, não deixaram que ele vendesse seus folhetos no espaço tradicional da Feira de São Cristóvão. Mas o trabalho dele se impôs, de tão original, acabou sendo premiado e estudado por pesquisadores, e seu local de trabalho se transformou no Centro Cultural Jota Rodrigues, em Nova Iguaçu”, disse o gestor do espaço e subsecretário de cultura Alan Mota.

A mostra reúne manuscritos, fotos, instrumentos de trabalho e folhetos de cordel escritos e impressos pelo próprio artista - incluindo as matrizes em madeira, xilogravuras em papel e tecido, bem como um painel ilustrado sobre toda a vida do poeta.

A abertura da exposição contará com a presença dos curadores da mostra, da filha do poeta e gestora do Centro Cultural Casa de Jota Rodrigues, Cida Oliveira.