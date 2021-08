Mais de 500 moradias do 'Minha Casa Minha Vida' serão sorteadas em Itaboraí - Foto: Divulgação

Mais de 500 moradias do 'Minha Casa Minha Vida' serão sorteadas em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 05/08/2021 08:13 | Atualizado 05/08/2021 09:19

Itaboraí - O sonho da casa própria está mais próximo de ser realizado para mais 500 famílias do município. A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais, realizará na próxima terça-feira (10/08), às 8h, a 4ª Assembleia Pública do programa ‘Minha Casa Minha Vida – Residencial Viver Melhor Itaboraí’, localizado no Bairro Esperança.

O edital de sorteio geral com critério de territorialidade (Nº 0001/2021) foi publicado na edição do Diário Oficial do dia 3 de agosto. Na publicação, consta a listagem com o nome dos candidatos aptos para ocupar uma das 504 unidades habitacionais, que pode ser conferida no seguinte link (https://do.itaborai.rj.gov.br/edicoes/2021/2021-08-03A.pdf). O sorteio será realizado na quadra 4 do empreendimento, com entrada limitada aos participantes selecionados.

Publicidade

Essas unidades habitacionais foram construídas por meio de parceria entre os governos federal e municipal. Os imóveis vão atender famílias de baixa renda, que recebem até R$1,8 mil e que já realizaram cadastro na Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais.

“Este, sem dúvida, é um momento de muita satisfação para a administração do prefeito Marcelo Delaroli, pois estamos reduzindo o déficit habitacional em nossa cidade e também realizando o maior sonho de uma família que é ter sua casa própria. As famílias que serão beneficiadas são famílias de baixa renda que precisam deste apoio do poder público. É muito importante a presença de todos os selecionados a esta reunião, para que possamos dar continuidade ao cronograma de encontros e finalmente os moradores possam ter a sua moradia, e realizar o sonho da casa própria”, afirmou a secretária municipal de Habitação e Serviços Sociais, Sheila Rodrigues.

Publicidade

O empreendimento Residencial Viver Melhor Itaboraí conta com 371 apartamentos divididos em prédios de cinco pavimentos. Possui área de lazer com churrasqueira, salão de reuniões, quadra poliesportiva, área com brinquedo e estacionamento. O condomínio também conta com unidades adaptadas para pessoas com deficiência. Cada imóvel tem sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço.