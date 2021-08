Os dois criminosos feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior. O estado de saúde deles não foi divulgado - Foto: Reprodução

Publicado 05/08/2021 09:47

Itaboraí - No final da última quarta-feira, dois criminosos foram baleados por Policiais Militares durante confronto no Jd. Itamarati, em Itaboraí. Um terceiro elemento foi preso com armas e drogas.

Os dois criminosos feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior. O estado de saúde deles não foi divulgado.

De acordo com a PM, os policiais do 35º BPM haviam feito uma denúncia de que traficantes estavam se aglomerando para realizarem diversos assaltos na cidade.

Devido a denúncia, foi formado um cerco tático no Jd. Itamarati e um confronto se deu início, dando fim com dois baleados. Criminosos ainda efetuaram diversos disparos contra a viatura da polícia durante o confronto.