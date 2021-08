3 mortos em confronto contra a PM em Itaboraí - Foto: PMERJ

Itaboraí - Na tarde da última quinta-feira, 3 homens foram mortos durante troca de tiros contra Policiais do 35º BPM de Itaboraí. O confronto aconteceu no bairro Porto das Caxias.

De acordo com a PM, equipes realizavam patrulhamento de rotina no local quando populares informaram aos militares que 8 homens armados estariam transitando do Complexo da Reta Velha o bairro do Visconde. Os militares foram recebidos a tiros imediatamente ao chegarem no local terminando com três criminosos mortos.

Com os três foram apreendidos duas pistolas com numeração suprida, dinheiro em espécie, drogas e doze munições intactas. O caso foi registrado na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, que realizou a perícia no local e vai investigar o confronto.