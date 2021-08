Aglomeração em inauguração de loja de rede famosa de atacados - Foto: Reprodução

Publicado 06/08/2021 13:11

Itaboraí - Muito tumulto e aglomeração durante a manhã da última quinta-feira na inauguração de uma loja de atacados. Um vídeo que foi postado no youtube mostra pessoas correndo pra fazer suas comprar se aglomerando e disputando espaço.

A inauguração da loja contou com a presença do grupo Tchakabum, houveram sorteios, brindes e sessão de autógrafos.

A fila formada do lado de fora da loja era imensa e populares relatam nas redes sociais sobre as filas estarem imensas comparando-as com as filas para a vacinação de covid-19. A rede de lojas não se manifestou ao ser procurada para falar sobre a aglomeração da inauguração de sua nova filial.