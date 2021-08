A situação legal dos estabelecimentos e o cumprimento dos protocolos contra contágio do coronavírus também foram vistoriados - Divulgação

A situação legal dos estabelecimentos e o cumprimento dos protocolos contra contágio do coronavírus também foram vistoriadosDivulgação

Publicado 11/08/2021 18:40

SÃO GONÇALO - Um homem foi detido por desacato e sete veículos foram removidos por irregularidades durante uma operação integrada entre secretarias em bares e restaurantes da Rua Jaime Figueiredo, no bairro Parada 40, para verificar o cumprimento das medidas restritivas contra a Covid-19. Os fiscais vistoriaram a lotação máxima de 50% da capacidade dos estabelecimentos, conforme decreto municipal, além de verificar as documentações que autorizam o funcionamento de cada estabelecimento.

A ação foi realizada entre as secretarias de Ordem Pública (por meio da subsecretaria de Fiscalização de Posturas e a Guarda Municipal), de Saúde e Defesa Civil (por meio da Vigilância Sanitária), de Transportes e de Meio Ambiente. Esta última constatou que um carro de passeio estacionado em um posto de combustíveis estava com música em alto volume e advertiu o proprietário, quando um homem que estava próximo tentou intervir, usando de xingamentos aos fiscais, que o detiveram e encaminharam para a 73ª DP (Neves). Ele prestou depoimento e está à disposição da Justiça.

Publicidade

“As secretarias vão continuar com as operações por determinação do prefeito Capitão Nelson. A operação desta noite atende a uma demanda da população local, que vinha se queixando de som com volume alto e obstrução de vias. Vamos seguir trabalhando por uma cidade ordeira para os cidadãos, garantiu o secretário de Ordem Pública, major David Ricardo. “Não tivemos maiores problemas quanto ao cumprimento das medidas contra a Covid-19 pelos bares e restaurantes”, disse Marcelo Sá Lima, diretor da Vigilância Sanitária.

As operações de fiscalização entre secretarias ocorrem desde o início do ano, para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários contra a Covid-19 em bares e restaurantes e também o ordenamento urbano nas imediações dos estabelecimentos. Quatro carros e três motos foram removidos por estacionamento irregular e ausência de documento de habilitação e do veículo.

Publicidade

”As operações de combate às irregularidades vão continuar sendo realizadas em toda a cidade, como tem sido feito desde o início deste ano. Essas ações integradas tem um objetivo comum a todas as secretarias, que é termos uma cidade ordenada e segura para os gonçalenses”, destacou o secretário de Transportes, Fábio Lemos.