Publicado 12/08/2021 08:00

SÃO GONÇALO - Promover o incentivo e a inclusão das pessoas no esporte é um dos objetivos da Secretaria de Esporte e Lazer de São Gonçalo, que - em parceria com o projeto social Mais Atletismo - realizou a aula inaugural de atletismo social, na Vila Olímpica do Colubandê, na tarde desta quarta-feira (11). O projeto é destinado a pessoas com e sem deficiência, a partir dos seis anos de idade.

“As condições da pista ainda não são as ideais, mas vamos lutar pela melhoria junto ao Governo do Estado, visto que a Vila não é de competência do município. São Gonçalo tradicionalmente forma muitos talentos no esporte e nossa meta é incentivar esses atletas”, afirmou a secretária de Esporte e Lazer, Simone Monteiro.

As aulas, comandadas pelos professores Glauber Pessoa e Jorge Morais, acontecerão às quartas e sextas-feiras, das 14h às 16h.

“O atletismo é reconhecido por ser um esporte de base, pois é uma atividade que trabalha corrida, saltos e arremessos. Nossa ideia é mostrar para a população que não é um esporte de difícil acesso e que precisa ser valorizado”, disse Glauber. “São Gonçalo é um celeiro incrível de atletas. Muitos acabam desistindo de seguir no esporte por não ter incentivo. Queremos mudar esse quadro e fazer com que nossa cidade volte a colocar atletas de ponta nas principais competições esportivas, sejam elas nacionais ou internacionais”, apontou Jorge.

Quem tiver interesse em praticar a modalidade pode procurar a Secretaria de Esporte e Lazer na Rua Maria da Fonseca nº 60, no bairro Camarão, das 9h às 16h30, ou realizar a inscrição na Vila Olímpica nos dias em que acontecem as aulas.