Há neste momento 49 doentes de Covid-19 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 365 infectados se recuperam em casa - Reprodução

Publicado 13/08/2021 22:36

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 20 óbitos em decorrência do novo coronavírus nesta sexta-feira (13), chegando a 3.212 no total. As mortes ocorreram entre os dias 9 de maio de 2020 e 2 de agosto de 2021.

Desde o início da pandemia, a cidade contabiliza 111.414 casos, sendo 107.788 curados. Há neste momento 49 doentes de Covid-19 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 365 infectados se recuperam em quarentena domiciliar. Existem ainda 70 óbitos em investigação.

Os óbitos lançados no boletim são de datas retroativas, devido ao processo investigatório feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes.

Mortes desta sexta-feira 13:

Feminino, 75 anos, Gradim

Masculino, 58 anos, Tribobó

Feminino, 76 anos, Rio do Ouro

Feminino, 72 anos, Itaúna

Masculino, 80 anos, Mutuá

Feminino, 54 anos, Vista Alegre

Feminino, 73 anos, Trindade

Feminino, 46 anos, Laranjal

Masculino, 73 anos, Arsenal

Masculino, 73 anos, Porto Velho

Feminino, 70 anos, Paraíso

Masculino, 72 anos, Vista Alegre

Masculino, 39 anos, Pião

Masculino, 48 anos, Jóquei

Masculino, 73 anos, Marambaia

Masculino, 74 anos, Trindade

Masculino, 60 anos, Venda da Cruz

Masculino, 69 anos, Boaçu

Masculino, 65 anos, Guaxindiba

Masculino, 74 anos, Santa Izabel