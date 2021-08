Receberam sinalização da Prefeitura a Rua Laguna, Avenida Padre Vieira, Rua Ferreira Borges, Avenida Dr. Albino Imperator e Rua Gonçalves Chaves - Divulgação

Publicado 12/08/2021 10:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Transportes iniciou a instalação da sinalização vertical das vias auxiliares do Jardim Catarina, que orienta os motoristas após o fechamento total do retorno e parcial da RJ-104, nos dois sentidos, por conta da obra do viaduto do bairro, que está sendo realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), na altura da obra.

Com investimento de R$ 53.192.954,650, o viaduto é uma obra governo estadual para melhorar a circulação em São Gonçalo. Receberam sinalização da Prefeitura a Rua Laguna, Avenida Padre Vieira, Rua Ferreira Borges, Avenida Dr. Albino Imperator e Rua Gonçalves Chaves.

“Iniciamos a instalação das placas para orientar os motoristas que não conhecem tão bem a região, para que possam retornar para a RJ-104. Com as placas, damos mais fluidez ao trânsito, evitando acidentes e transtornos”, explicou o secretário de Transportes, Fabio Lemos.