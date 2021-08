A Avenida Presidente Roosevelt fica às margens da RJ-104 - Divulgação / Lucas Alvarenga

Publicado 12/08/2021 11:00

SÃO GONÇALO - A Prefeitura finaliza esta semana o manilhamento para captação de águas pluviais da Avenida Presidente Roosevelt, que fica às margens da RJ-104. Na sequência, deverá ser realizado um trabalho de urbanização, segundo a programação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

No pacote de intervenções do local, que sofre com constantes alagamentos, ainda serão realizadas pavimentação, sinalização, reforma das calçadas e iluminação. A previsão de entrega é para fevereiro do próximo ano.

“Estou acompanhando de perto os trabalhos e vou seguir fazendo até o final do processo de urbanização. Acompanhei de perto os problemas dessa região e vamos trabalhar duro para melhorar a vida da nossa gente”, disse o prefeito Capitão Nelson, durante visita à obra.

Já a obra de fresagem e pavimentação da Rua Salvatori deve ser finalizada na próxima semana. As intervenções tiveram a frente de trabalho invertida e seguem agora a partir da Praça do Rocha sentido Ceasa (RJ-104). Durante as obras, agentes da Guarda Municipal auxiliam no ordenamento do trânsito, já que a via está parcialmente interditada ao tráfego, que opera no sistema “siga e pare”, para não inviabilizar o fluxo de veículos no local. Os motoristas podem utilizar rotas alternativas.

A próxima via que está no cronograma é a Avenida Joaquim de Oliveira, que liga a BR-101 ao Centro, no bairro Boa Vista. Todas as obras são realizadas através de um convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) que fornece o Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) e os agregados para produção (usinagem) da massa asfáltica.