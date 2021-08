Denúncias podem ser enviadas para o WhatsApp (21) 98251-3301. O serviço está disponível das 5h às 23h - Divulgação / Renan Otto

Publicado 13/08/2021 23:38

SÃO GONÇALO - Em quatro meses de funcionamento, o Disque São Gonçalo Presente recebeu mais de mil chamados, entre ligações e mensagens. Com as atuações de patrulhamento feitas através de motocicletas, viaturas e a pé, exclusivamente em áreas urbanas de grande movimentação e estabelecimentos comerciais, foram solucionados nesse período aproximadamente 70% dos chamados recebidos. Os dados desse balanço foram contabilizados entre o mês de abril e o início de agosto.



O serviço é realizado pelos próprios agentes: uma equipe sediada na base de operações seleciona as solicitações enviadas pelos munícipes ao aplicativo de mensagens. Após a verificação das informações, as demandas são distribuídas para as equipes nas ruas. O serviço tem auxiliado os policiais nas abordagens, na esperança de reduzir os índices de violência no município.



O secretário municipal de Ordem Pública, major David Ricardo, reforçou os benefícios que a ferramenta vem trazendo para as atuações dos agentes do programa pelas ruas do município.

“Nosso trabalho é integrar a sociedade e a polícia e o canal de denúncias é uma arma poderosa para um atendimento de qualidade aos cidadão, além de proporcionar agilidade e eficiência na solução de questões cruciais para o dia a dia do gonçalense. O São Gonçalo Presente já demonstrou, neste primeiro momento, que veio para modificar o panorama da segurança pública na cidade e vamos perseguir isso dia após dia, até que o cidadão consiga ir e vir em paz”, disse.



Para o coordenador da base, subtenente Denis Machado, o canal é uma interação direta com a população. “A maior importância é a interação direta com a população, ratificando o policiamento de proximidade, atendendo em tempo real as demandas dos moradores. Mesmo quando não conseguimos atender de imediato, direcionamos a demanda para os órgãos responsáveis, servindo de elo entre a sociedade e o Poder Executivo Municipal”, concluiu.



As denúncias podem ser enviadas para o número de WhatsApp (21) 98251-3301. O serviço está disponível das 5h às 23h, monitorado diariamente pela central de atendimento, na base da Secretaria, no bairro Estrela do Norte.