Pessoas em situação de rua e usuários de drogas foram abordados pelas equipes e orientados a seguir para uma comunidade terapêutica ou para o abrigo público - Divulgação / Lucas Alvarenga

Publicado 13/08/2021 23:16

SÃO GONÇALO - A Prefeitura realizou, nesta sexta-feira (13), uma ação integrada de limpeza e reinserção social na Rua Dona Feira, localizada entre o Detran e o Instituto Federal do Rio de Janeiro - Campus São Gonçalo (IFRJ), no bairro de Neves. Pessoas em situação de rua e usuários de drogas foram abordados pelas equipes e orientados a seguir para uma comunidade terapêutica ou para o acolhimento institucional (abrigo).

Coordenada pela Secretaria de Assistência Social, a abordagem contou com a participação das secretarias municipais de Álcool e Drogas, Desenvolvimento Urbano e Ordem Pública, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). Agentes do programa São Gonçalo Presente também deram apoio.



“Por determinação do prefeito Capitão Nelson, as secretarias já estão acostumadas a trabalhar de forma integrada, em prol da sociedade. A complexidade é justamente com os assistidos, por estarem em vulnerabilidade social e alguns, há muito tempo, fora do seio familiar. Enfrentamos essa dificuldade de reinserção”, disse o subsecretário da Proteção Social Especial, Alan Rodrigues, que destacou que a maioria das pessoas são dependentes químicos.