A orquestra começou como banda municipal em 2007, até que foi ampliada, renomeada e oficializada por lei em 2010 - Divulgação / Lucas Alvarenga

A orquestra começou como banda municipal em 2007, até que foi ampliada, renomeada e oficializada por lei em 2010Divulgação / Lucas Alvarenga

Publicado 16/08/2021 20:00 | Atualizado 17/08/2021 01:48

SÃO GONÇALO - O Teatro Municipal Palhaço Carequinha será enfim aberto ao público no dia 1º de setembro, às 18h, com a apresentação da Orquestra Municipal de São Gonçalo. Por conta da pandemia, a inauguração será fechada para 50% da capacidade total do local, mas o show será transmitido abertamente pela internet. Os munícipes terão a oportunidade de participar de um sorteio de convites para a noite de estreia.

“A abertura do Teatro Municipal foi uma das prioridades do nosso governo e, com muito trabalho e dedicação, conseguimos obter os documentos necessários para entregar esse importante equipamento cultural para a população. Esse palco é patrimônio dos gonçalenses. Quero, mais uma vez, enaltecer a importância do trabalho dos artistas da cidade para alegrar nossos corações nesse momento”, disse o prefeito Capitão Nelson, que garantiu a priorização da apresentação dos artistas locais.

Publicidade

O Municipal conta com 240 lugares, divididos entre plateia e mezanino, e oferece toda a estrutura para realização de apresentações e peças teatrais.

“É muito gratificante ver os artistas usufruindo desse importante equipamento cultural. Queremos que todos os artistas da cidade saibam que o Teatro Municipal está de portas abertas para recebê-los. Tenho certeza de que este é o pontapé para a Cultura em São Gonçalo vai se fortalecer e dar visibilidade para toda a classe artística”, afirmou o secretário de Turismo e Cultura, Lucas Muniz.

Publicidade

A história da Orquestra Municipal de São Gonçalo teve início no ano de 2007, quando um grupo de músicos se reuniu para formar a Banda Municipal de São Gonçalo. A transformação em orquestra aconteceu por meio de uma lei municipal em 2010, com os músicos sendo contratados pela Prefeitura; em 2011, houve o lançamento do edital do concurso público para o cargo de músico.

“Vamos apresentar um verdadeiro espetáculo para todos aqueles que estiverem nos assistindo. A abertura do Teatro Municipal é a realização do sonho de todo artista gonçalense, que sempre almejou ter um local de grande expressão para chamar de seu. É uma satisfação muito grande, não só para os músicos, mas para toda a classe artística da cidade. Agora, nosso compromisso é zelar pelo espaço”, exclamou o maestro Paulo Guarany.